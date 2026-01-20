Cantiere di forestazione, presto cinque assunzioni nell’isola 

Via libera ad un nuovo cantiere di forestazione a Carloforte. La Giunta guidata dal sindaco Stefano Rombi ha approvato il progetto esecutivo da 68 mila euro (il finanziamento è regionale) per un nuovo cantiere che impiegherà cinque operai non qualificati per sei mesi. Dopo aver individuate le aree oggetto del cantiere, l’esecutivo ha dato il via libera al progetto esecutivo.

Gli interventi si concentreranno nella pulizia dei principali corsi d’acqua comunali: canale di Valacca, canale del Macchione, del Generale, dell’Inferno, del Carlino, dello Stagnetto, Bolau, del Bacciu, del Canalfondo, di Calalunga, di Memerosso, dei Pescetti. Nel progetto è compresa anche la manutenzione ordinaria e il miglioramento della rete sentieristica dell’isola, con pulizia e contenimento della vegetazione, e manutenzione e riqualificazione di aree verdi urbane. Inoltre rientra nel progetto del prossimo cantiere di forestazione la manutenzione, tutela e valorizzazione della pineta di Nassetta. «L’obiettivo – si legge nella delibera – è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche nonché promuovere interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza originarie e di protezione dei siti» . (a. pa.)

