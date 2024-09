Cantiere della metro, scattano nuovi divieti: da oggi carreggiata ridotta in viale Cimitero 

Nuovo giorno, nuove transenne. Continuano i lavori per la futura linea della metropolitana della città. Dopo il semaforo verde per il passaggio dei pedoni in viale Cimitero tra la discesa di via De Gioannis e la nuova fermata di piazza San Cosimo, da tempo occupato dai cantieri, si riaccende un altro rosso per le auto.

Il traffico nei prossimi giorni muterà ancora una volta, lasciando gli automobilisti nella confusione alla quale sono ormai abituati. Da oggi fino a venerdì, il tratto di strada compreso tra viale Cimitero e via Dante, tra via Logudoro e via De Gioannis (in corrispondenza del lato dei fabbricati ex Biochimico), vedrà una riduzione della carreggiata. L’ordinanza è stata firmata ieri dal dirigente del Comune, e stabilisce una serie di disposizioni per permettere il proseguimento dei lavori di installazione dei binari della linea 3 che collegherà il centro della città fino a Monserrato. Stavolta non ci saranno cambiamenti nei sensi di marcia, per chi transiterà verso la direzione di piazza Repubblica, sarà necessario rispettare il nuovo limite di velocità stabilito a 30 km/h e rimarrà un’unica carreggiata disponibile, all’interno della quale sarà deviato tutto il traffico.

