Cantiere della metro, gli operai si spostano nell’altra carreggiata 

Avanza e si sposta di carreggiata il cantiere per tracciare il percorso della metropolitana di superficie. Da oggi in viale Cimitero gli operai si spostano di lato: verrà dunque chiuso il tratto di strada davanti ai campi sportivi della Rai.

Sino all’8 novembre, dunque, cambiano le prescrizioni per la circolazione tra Viale Bonaria e Viale Cimitero. L’intervento per la realizzazione della linea che collega piazza Repubblica con la stazione ferroviari prevede ora la chiusura della semi-carreggiata (lato Rai), nel tratto compreso tra la via Goceano e il Viale Bonaria. «Lo spostamento del cantiere», spiegano dal Comune, «consentirà la riapertura della semi-carreggiata lato cimitero monumentale di Bonaria, con il transito dei veicoli a doppio senso di circolazione». La circolazione, nel tratto interessato dai lavori, sarà regolato da una rotatoria collocata nell’intersezione tra viale Bonaria e viale Cimitero. L’ordinanza del responsabile della Mobilità è già stata firmata. Il semaforo che regola il traffico tra le due arterie stradali sarà spento.

Chiusa al traffico la parte di viale cimitero davanti ai campi della Rai, sarà comunque garantito l’ingresso agli abitanti della zona. In quella zona verrà anche istituito il doppio senso di marcia con limite di velocità a 30 chilometri orari, mentre nel tratto tra viale Bonaria e piazza Madre Teresa di Calcutta la carreggiata sarà ridotta a due corsie, così come nella via Bottego la bretella di svolta verso viale Bonaria prenderà una sola corsia di 3 metri e mezzo. Su questa strada è prevista l’istituzione di uno stop per obbligare le auto a fermarsi e dare la precedenza.

L’appalto dell’Arst da 18,8 milioni di euro permetterà di completare così il collegamento che dal Policlinico universitario (e nell’altra linea sino a Settimo) consentirà ai viaggiatori della Metro Leggera di arrivare sino a via Roma e poi in piazza Matteotti. Da piazza Repubblica sei fermate in più: Stazione, Municipio, Darsena, Lussu, Bonaria, San Saturnino, ovvero altri due chilometri e mezzo di linea. Allo stesso tempo dovrebbe riaprire anche il tratto attualmente chiuso sino a Gottardo (Monserrato) dove si sta lavorando al raddoppio della ferroviaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA