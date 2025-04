Cantiere del parco fermo, tensione tra gli operai 

Hanno ricevuto il secondo acconto degli stipendi arretrati ma ieri mattina si sono trovati dinanzi a una nuova amara sorpresa: il cantiere era chiuso.

Si ripresenteranno lunedì (o al limite martedì nel caso in cui la loro ditta vorrà festeggiare Sa die de sa Sardigna), con la speranza di non dover ricorrere alla Procura della Repubblica. Non c’è pace per i 42 operai di una delle imprese in subappalto che sta realizzando le parti finale del parco fotovoltaico costruito fra la ex discarica consortile e la piana verso Su Campu e Nuraxeddu.

La settimana scorsa hanno manifestato in sit-in davanti al cantiere protestando per il ritardo (già accaduto anche nel 2024) nell’erogazione degli stipendi di marzo e, per alcuni, anche di febbraio. Le istituzioni si sono mosse, un contatto con la ditta pugliese l’ha instaurato il consigliere comunale di Carbonia e sindacalista Daniele Mele, e gli operai hanno così potuto ottenere venerdì scorso un acconto di 200-250 euro, due giorni fa un secondo acconto.

Pertanto ieri alle 7 si sono presentati in cantiere per riprendere regolarmente il lavoro, ma i cancelli sono rimasti chiusi: «Senza alcun preavviso né dalla ditta in subappalto né dall’azienda madre - sottolinea Mele – non vorremmo che fossimo dinanzi a un ritorsione: ad ogni buon conto le maestranze lunedì saranno alle 7 di nuovi ai cancelli pronti e prendere servizio e se fra lunedì ed eventualmente martedì dovesse ripresentarsi la stessa situazione, saremo pronti ad adire le vie legali per un’ingiustificata serrata di cantiere non più considerata legittimo dalle leggi». (a. s.)

