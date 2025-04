Cantiere degli yacht ridotto in cenere: l’incendio è doloso 

Le barche sono la sua vita: Tonino Fundoni ha 80 anni, spesi per la maggior parte a occuparsi dei suoi clienti diportisti. Ieri mattina è arrivato subito nel cantiere nautico di Rudalza, a due passi da Porto Rotondo. Gli occhi persi nel vuoto, davanti alla devastazione di un incendio che ha cancellato i risultati di una attività iniziata nel 1969. Sconfortato, Tonino Fundoni diceva a tutti: «Stavo per andare in pensione, era tutto pronto. Il cantiere era destinato alla chiusura, alla cessazione». Invece gli incendiari sono arrivati prima e il bilancio del devastante rogo, segnalato alle 2 di ieri ai Vigili del fuoco, è presto fatto: il cantiere nautico Fundoni non esiste più, è andato completamente distrutto.

Yacht in cenere

Qualcuno, approfittando dell’oscurità, ha appiccato le fiamme in diversi punti, all’interno del capannone e nello spazio esterno. L’incendio, in brevissimo tempo, ha cancellato ogni cosa.

Le fiamme hanno divorato uno yacht di venti metri pronto per la consegna, gommoni, barche in vetroresina, altre imbarcazioni in rimessaggio, un camion gru e un altro mezzo. La struttura portante del capannone è collassata. Non sarà possibile recuperare le imbarcazioni, i macchinari e lo stesso capannone. L’atto intimidatorio ha avuto effetti irrimediabili, è probabile che per innescare il rogo siano stati utilizzati grossi quantitativi di liquido infiammabile. Il resto lo ha fatto il materiale (vetroresina, vernici, plastiche) che ha alimentato le fiamme.

«Non ho nemici»

Le operazioni di spegnimento e di bonifica del cantiere sono andate avanti sino alla tarda mattinata di ieri. In realtà, l’attività dei Vigili del fuoco (coordinate dal comandante provinciale di Sassari, Antonio Giordano) non sono ancora concluse. Saranno necessari ulteriori sopralluoghi che i Vigili del fuoco faranno insieme ai Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia e della Stazione di Porto Rotondo. I militari sono arrivati subito sul posto, l’intervento dei Vigili del fuoco era appena iniziato. La matrice dolosa dell’incendio è certa. Stando a indiscrezioni, sono stati trovati diversi punti di insorgenza delle fiamme, a quanto pare dentro il capannone e anche all’esterno. Il personale dell’Arma ha sentito a lungo Fundoni. L’imprenditore avrebbe escluso categoricamente di essere sotto minaccia: «Io non ho nemici». I Carabinieri, però, non si fermano. L’inchiesta punta dritto alla attività professionale della vittima. Tonino Fundoni ha inventato una imbarcazione di successo, il gozzo planante. È una persona stimata, lo sono anche i figli che vivono e lavorano a Porto Rotondo. L’anziano imprenditore nel novembre del 2014 subì un altro pesante atto intimidatorio.

Imprese sotto attacco

Nel giro di pochi giorni in Gallura sono avvenuti diversi, gravissimi episodi di intimidazione ai danni di imprese. Sono stati bruciati due furgoni di un impresario tedesco che lavora in Costa Smeralda; sempre nel territorio di Arzachena è stato incendiato il magazzino di un albergo e qualche giorno fa a Olbia sono state distrutte sei utilitarie di una società nuorese che si occupa di vendita online di auto. Nel 2024 sono state decine le auto incendiate a Olbia e a distanza di mesi non è stato individuato nessuno dei raid notturni messi a segno nel centro abitato della città gallurese.

