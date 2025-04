Cantiere davanti al mare di Pistis, Grig chiede lumi 

Un cantiere in riva al mare della Costa Verde, a due passi dalla spiaggia di Pistis, è finito al centro dell’attenzione del Gruppo d’Intervento Giuridico per la posizione in un’area sottoposta a tutele ambientali e paesaggistiche. Come si legge dal cartello d’inizio lavori, si tratta della ristrutturazione di un rudere da destinarsi a uso ricettivo. Per il presidente dell’associazione ecologista, Stefano Deliperi, le opere consistono “in una qualificazione positiva, in linea di massima, perché non dovrebbe prevedere ulteriore consumo di suolo in un’area di grande valore ambientale. Siamo, però, nella fascia dei 300 metri dalla battigia e gli ambienti dunali sono integralmente disciplinati dal piano paesaggistico regionale». Ricevute alcune segnalazioni, il Grig ha inoltrato, quindi, un’istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti finalizzata a verificare la legittimità o meno dei lavori in corso. Coinvolti il Ministero della Cultura, la Regione, la Soprintendenza, il Comune di Arbus, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, informata la Procura della Repubblica. Ma il sindaco di Arbus Paolo Salis assicura: «Dal documento unico, prodotto dalla conferenza di servizi l’intervento è legittimo». ( s. r. )

