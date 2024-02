Cantiere da 12 milioni di euro per l’ex 131 

Sono ai blocchi di partenza i lavori per la manutenzione straordinaria dell’ex 131, nel tratto che collega Paulilatino a Bauladu. Un cantiere da 12 milioni di euro che potrà partire una volta ultimate le verifiche burocratiche sulla ditta che si è aggiudicata l’appalto.

L’intervento

Un sogno caldeggiato da tempo dai Comuni di Paulilatino (capofila dell’intervento) e Bauladu che dopo decenni di abbandono della ex 131 (in pratica da quando è stata aperta al traffico l’attuale Carlo Felice) potrà finalmente essere sistemata. In questo modo si potranno risolvere problemi che, soprattutto nel corso degli ultimi anni, si sono fatti sempre più pesanti. Otto i chilometri, ai confini tra i due centri, sui quali si interverrà. Si tratta di un’opera che soddisferà non solo le esigenze locali, ma si configurerà come un passo importante anche a carattere regionale. L’ex 131, infatti, se il traffico dovesse venire bloccato sulla principale arteria dell’Isola, potrebbe fungere da viabilità alternativa.

La situazione

Voragini e avvallamenti attualmente caratterizzano la strada sul cui tracciato c’è l’accesso anche a numerose aziende. Il manto stradale risulta visibilmente sollevato a causa delle radici dei pini che si trovano lungo il percorso. Percorrerla, soprattutto per i frontisti che vi accedono quotidianamente, è quasi impossibile. Tempo fa le due amministrazioni avevano ottenuto dalla Regione 200mila euro per la progettazione dell’intervento di sistemazione. E ora, grazie a dei fondi ministeriali girati alla Regione, sono arrivate anche le risorse per dare risposte concrete. «Si tratta di un’opera molto importante per diverse ragioni – spiega il vicesindaco di Paulilatino Serafino Oppo -. C’è innanzitutto il discorso legato alla salvaguardia del territorio e il fatto che con la sistemazione di questa arteria si darà un’alternativa nel caso in cui sulla Statale dovessero verificarsi intoppi. L’ex 131 ha inoltre grande importanza per l’antincendio, più volte la Forestale ha sollecitato perché si intervenisse. L’opera consentirà di raggiungere agevolmente buona parte del territorio di Paulilatino».

L’ipotesi

Anni fa Oppo aveva avuto modo di vedere una bozza di progetto per realizzare la complanare e dar corso all’ampliamento della 131. «Avrebbe tagliato il territorio di Paulilatino, mettendo a rischio le ricchezze paesaggistiche e archeologiche» conclude il vicesindaco, «intervenendo sulla ex 131 si eviterà anche questo». I lavori dureranno oltre un anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA