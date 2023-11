Cantiere comunale  bloccato da mesi «Degrado e pericoli»  

Cittadini esasperati per un cantiere fermo da mesi e che crea disagi tra le vie Boito, Rossini e Donizetti. Dove ora c’è uno sterrato prima c’era l’ex scuola Pertini, demolita per costruire un palazzo con 40 alloggi comunali. Ma i lavori sono bloccati e le proteste fioccano.

La questione ora approda in Consiglio regionale. Se ne sta occupando la consigliera Carla Cuccu del Movimento 5 Stelle, che sta promuovendo un'azione urgente per il recupero dell'area. «C’è una situazione di degrado e insicurezza per i cittadini», dice. «Mi sono unita a loro nei giorni scorsi per richiedere l'accesso agli atti relativi alla sospensione dei lavori. L'obiettivo è chiarire le motivazioni dietro questa pausa prolungata e portare alla luce la situazione igienico-sanitaria ed estetica disastrosa in cui versa l'area interessata. Si tratta di uno dei luoghi più suggestivi di Cagliari, eppure è ridotto a uno stato deplorevole», osserva la consigliera, che evidenzia quali sono le criticità principali: «La segnaletica stradale impedisce ai residenti di parcheggiare, e l'assenza di lavori ha creato condizioni insalubri, con animali che si rifugiano tra le macerie. È inaccettabile».

L’esponente grillina si rivolge al Comune «affinché vengano messe in atto azioni immediate, tra cui la rimozione completa delle macerie e delle transenne, il livellamento dei dislivelli creati, una disinfestazione immediata per prevenire epidemie igienico-sanitarie, il ripristino dei parcheggi e l'eliminazione dei divieti di sosta. L’obiettivo è il recupero di quest'area, trasformandola in un giardino pubblico ben curato, con parcheggi e spazi adeguati per i bambini, le famiglie e gli amati animali. Non possiamo più aspettare. Vogliamo risposte immediate e azioni concrete dal Comune di Cagliari e dagli uffici competenti». Cuccu promette di impegnarsi personalmente «a vigilare sull'evolversi della situazione e a continuare a rappresentare le istanze dei cittadini per il miglioramento della qualità della vita in città».

Per farsi ascoltare, i residenti avevano anche pensato di formare un comitato e raccogliere le firme. L’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda a fine settembre aveva detto che il cantiere è momentaneamente fermo «per consentire l'approvazione della quinta perizia necessaria all'avvio della nuova fase di scavo. C'è un ulteriore finanziamento di 1.950.000 euro per portare a termine tutto».

