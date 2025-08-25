Cantiere chiuso, in campo i calciatori 

ll sogno sportivo della Ales calcistica è diventato realtà. Il vecchio campo in terra battuta è stato sostituito da un moderno terreno in erba sintetica. L’amministrazione comunale ha infatti consegnato alla comunità la nuova struttura, frutto di un intervento da 850mila euro finanziato dall’assessorato regionale allo Sport. L’opera non riguarda solo il rettangolo di gioco ma anche l’area circostante, con tribune sistemate e nuove torri faro per l’illuminazione. Il complesso potrà ospitare non solo le squadre locali ma anche tornei e manifestazioni interprovinciali, in particolare giovanili, capaci di richiamare pubblico da tutta la Marmilla. Grande soddisfazione per l’Ac Ales, che disputa la Seconda categoria e che ha già iniziato ad allenarsi sul nuovo campo: «Dopo un anno di sacrifici torniamo a casa, in un impianto che la nostra comunità attendeva da oltre vent’anni». ( s. c. )

