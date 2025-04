Cantiere bruciato: forse la causa è una batteria esplosa 

L’esplosione di una batteria al litio: potrebbe essere questa la causa dell’incendio che martedì ha distrutto il cantiere della Nautica Acqua slrs nella zona industriale di Olbia. L’ipotesi è al vaglio della polizia giudiziaria mentre la Procura di Tempio (che ha disposto il sequestro probatorio del sito) attende le prime informative dei Vigili del fuoco e dello Spresal (ispettori del lavoro della Asl di Olbia). Alcuni testimoni, si parla di dipendenti del cantiere nautico, hanno confermato una circostanza che ha una certa rilevanza per le indagini. Nel pomeriggio di martedì un operatore avrebbe assistito allo sprigionarsi di una fiammata che ha investito macchinari e materiale in un settore del cantiere. I presenti hanno anche cercato di spegnere il principio di incendio, ma inutilmente. La ricostruzione sembra compatibile con l’esplosione di una batteria, ma si tratta solo di ipotesi. Il Procuratore Gregorio Capasso ha anche chiesto l’acquisizione di tutta la documentazione delle certificazioni dei sistemi antincendio e delle misure di sicurezza. Il materiale si trova in un ufficio rimasto intatto, ma, per ora, irraggiungibile a causa dei continui cedimenti delle strutture portanti dei capannoni della azienda olbiese. Il bilancio dei danni è sempre più pesante: considerato il valore delle imbarcazioni danneggiate si parla di quasi 200 milioni di euro andati in fumo.

