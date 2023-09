Cantiere Auditorium:  «Lavori a pieno ritmo» 

Proseguono celermente i lavori di realizzazione dell’Auditorium, la sala polifunzionale che nascerà al posto dell’ex mercato civico. Dei tre solai previsti per la realizzazione della parte strutturale dell’immobile, nei prossimi giorni sarà realizzato il primo.

«L’obiettivo è quello di concludere la fase strutturale - dice il sindaco Ignazio Locci - entro fine dicembre, tempo stabilito dal Pnrr». È previsto l’aumento della forza lavoro nel cantiere proprio per il rispetto del cronoprogramma. «Il fattore tempo è importantissimo - ribadisce Locci - anche perché ci consente di mantenere quanto stabilito e soprattutto di andare a recuperare le somme previste dal finanziamento per il quale c’è una naturale esposizione, dettata dalle anticipazioni dal bilancio comunale. È un opera pubblica qualificante che rientra nei programmi dell’amministrazione sin dal primo insediamento. D’altronde, Sant’Antioco aveva la necessità di una location dove concentrare cultura, arte e spettacolo e questo è nelle nostre intenzioni ciò che dovrà diventare l’Auditorium». La spesa complessivamente per la realizzazione sarà di 2 milioni e 700 mila euro.

