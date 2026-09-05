Cantiere aperto, code verso le spiagge 

Code e traffico nella strada del mare. Che il peggio sarebbe arrivato nel fine settimana era facile da prevedere, e infatti eri in via Leonardo Da Vinci, nel tratto della litoranea per Villasimius da Marina Residence e fino a Terra Mala, il traffico è andato nel caos.Tutti in coda dietro i semafori di cantiere e dietro le recinzioni dei lavori di Terna per il Tyrrhenian Link, che sono ripresi puntuali il primo settembre come da ordinanza della Città Metropolitana.

Nessuna interruzione disposta nemmeno nel fine settimana, con tantissimi residenti e vacanzieri che si sono riversati nelle spiagge. Gli operai non erano al lavoro, ma restano anche nel weekend transenne, semafori e cartelli di senso unico alternato, con code di chilometri. Presenti sul posto gli agenti della vigilanza privata e i movieri, ma a poco è servito. Ristretta la carreggiata per la sede del cantiere, le code sono inevitabili e ancora peggio andrà oggi, prima domenica di settembre da bollino rosso sulle strade anche per il rientro di molte persone dalle ferie.

Il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, movieri e segnaletica sarà in vigore fino al 30 giugno del 2027. Un’altra ordinanza regola poi i lavori nei tratti di via dell’Autonomia regionale sarda, via S’Ecca S’Arrideli e via Lungomare Simbirizzi: in queste strade i lavori erano proseguiti anche nel mese di luglio con interruzioni solo nel fine settimana. In via Lungolago Simbirri interesseranno il tratto tra il chilometro 8 e il 12, in via Dell’Autonomia Regionale sarda dal chilometro 1,900 al 5,300; e in via S’Ecca S’Arrideli dal chilometro 0 al 3,200. ( g.da. )

RIPRODUZIONE RISERVATA