Cantiere Anas, incubo perpetuo 

Una settimana di lavoro ogni tre mesi. L’ultima presenza attiva in cantiere risale ai primi di marzo. Poi, di nuovo più nulla e adesso esercenti e automobilisti temono che le lavorazioni riprendano proprio in piena estate, col rischio che spuntino nuove pesanti limitazioni.

I ritardi

Sono un mistero assoluto e inestricabile i lavori di Anas (e delle sue imprese d’appalto) sul ponte di Is Gannaus lungo la strada statale 126, crocevia nodale del traffico dal Sulcis all’Iglesiente. Erano cominciati verso fine inverno del 2021 con i crismi dell’urgenza e della necessità assoluta di intervenire per la messa in sicurezza dell’infrastruttura. Sarebbero dovuti terminare entro un anno. Strada semichiusa, semaforo da cantiere, lunghe file per entrare e uscire da Carbonia portarono in quei mesi a una mezza sollevazione. Poi le lavorazioni sono andate avanti con un “singhiozzo” talmente insistito che le attrezzature da cantiere, i segnali, i materiali collocali a bordo strada sono diventati elemento d’arredo di quel tratto di statale. L’ultima volta che le opere hanno subito un’accelerata risale a circa tre mesi fa. E la scena non benaugurate che si era presentata agli automobilisti era quella della primavera-estate 2021: semaforo da cantiere e senso unico alternato in prossimità della rotonda. E inevitabili lunghe file. Concluso il trattamento dei ferri delle travi orizzontali, era prevista la sistemazione delle travi verticali e delle barriere laterali: difatti poco prima delle ringhiere del ponte sono stati collocali dei provvisori blocchi di cemento tipo new jersey. Sono ancora al loro posto. E l’estate di fatto è iniziata, con la preoccupazione di chi lavora nei paraggi o per il possibile flusso turistico che da lì deve passare.

Le proteste

«Speriamo che i lavori non ricomincino in estate – accusa Massimiliano Cocco, titolare della concessionaria auto nei pressi di Is Gannaus – perché in quattro anni abbiamo fatto esperienza della totale incertezza di tempi e organizzazione». E le preoccupazioni si vivono anche a Is Gannaus: «A ogni ripresa dei lavori – afferma Luciano Diana, residente nella frazione - ci sono momenti della giornata in cui la fila di veicoli va dall’uscita di via Lubiana sino alla rotonda: impossibile uscire quando certi automobilisti non lasciano l’accesso libero e per entrare anche in passato abbiano scelto l’ingresso da Is Maccionis. Ma quella strada è stretta e non può sopportare traffico pesante». Anas fa sapere che “gli interventi programmati sono stati ultimati: per la rimozione del cantiere si attende la sola installazione delle barriere di sicurezza, delle quali si attende la fornitura a favore dell'impresa: il completamento dei lavori e l'eliminazione di qualsiasi restringimento della carreggiata avverrà entro l’inizio dell’esodo estivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA