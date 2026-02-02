Cantiere allagato, ma rubinetti a secco 

L’acqua ha iniziato a scorrere goccia a goccia già a tarda sera di domenica. Complice un blackout dell’energia elettrica, a Sestu ieri è andata in scena l’ultima puntata del dramma dei rubinetti, con l’accompagnamento di un lago nato da una perdita in via Genova.

Per gli abitanti è stato l’ennesimo disagio, con la situazione che si è risolta solo in tarda mattinata. «Enel ci ha informato che la causa è stata la rottura di un cavo che alimenta l’impianto di potabilizzazione di Sestu», ha dichiarato Abbanoa.

Un guasto alla rete elettrica, che, come un effetto domino, ha contagiato pure quella idrica in tutta Sestu o quasi. E il centralino di Abbanoa è stato inevitabilmente sommerso di proteste.

Le testimonianze

Il guasto a tarda sera non ha consentito a molti di arrivare preparati e fare scorte d’acqua. «Ho dovuto prendere un giorno di permesso a lavoro, che chiaramente non mi verrà pagato, perché la mattina non ho potuto nemmeno fare una doccia veloce», racconta Paolo Careddu.

«Noi abbiamo chiamato Abbanoa prima la sera, e ci hanno risposto che c’era un guasto. La mattina mancava ancora e siamo rimasti al telefono con il servizio segnalazione guasti per una ventina di minuti, prima di avere risposte», continua Debora Mei.

Gli interventi

La situazione ha toccato diverse zone di Sestu, incluse le periferiche come Cortexandra. Verso mezzogiorno, gradualmente, l’acqua è tornata. Le squadre della ditta incaricata da Abbanoa sono intervenute anche in via Genova, sempre in mattinata, riparandola in poche ore. «Da due giorni l’acqua scendeva senza sosta», raccontava ieri Luigi Lai. In quel punto c’era uno scavo ed erano in corso lavori per la sostituzione e l’allaccio di una nuova condotta. Ma qualcosa si è rotto: in breve tempo l’acqua ha riempito lo scavo, lambendo pure auto e case vicine.

C’era preoccupazione tra i residenti, dato che l’umidità continua potrebbe aver danneggiato le case vicine o la strada. «Abbiamo chiamato già da sabato», raccontavano.

I problemi

La perdita e l’interruzione dell’acqua non sono collegate, ma tra un problema e l’altro la pazienza dei sestesi è messa alla prova. «Ci sono state tante interruzioni dell’acqua ultimamente anche se in genere sono programmate, e con preavviso», continua Paolo Careddu. Invece ieri è stato un guasto, imprevedibile. Nelle prossime settimane continueranno i lavori per allacciare nuove condotte in varie vie del centro, e sostituire una rete che un tempo era un colabrodo. E, si spera, senza che manchi l’acqua.

