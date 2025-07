Cantiere al via nel centro della salute 

Quarantamila euro per sistemare il tetto del centro della salute di Gonnosfanadiga. Quasi un mese fa, nel corridoio dell’edificio che ospita gli ambulatori dei medici di base c’era stato un crollo che aveva provocato la chiusura dei locali e lasciato i pazienti di tre dottori senza un luogo in cui farsi visitare. Gli operai del Comune avevano eseguito un sopralluogo e accertato che il crollo era stato provocato da infiltrazioni di acqua piovana. Nei giorni scorsi il sindaco Andrea Floris ha annunciato l’affidamento dei lavori che costeranno quarantamila euro e consentiranno di porre rimedio alla situazione. «Le tre solette saranno completamente impermeabilizzate, sia quella della parte alta che quella sul tetto dei medici e quella in basso – spiega Floris –. In certe zone c’erano accumuli d’acqua ed ecco perché sarà fatta un intervento che dovrebbe aiutare a non creare più problemi». ( jo. ce. )

