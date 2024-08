Cantiere abusivo, impresa multata 

Una multa di 160 euro per occupazione abusiva di suolo pubblico e pure sanzioni accessorie: «Il ripristino dello stato dei luoghi e la ricostruzione del muro di recinzione buttato giù per facilitare l’ingresso nello spazio utilizzato in modo illegittimo”. La vicenda indigna ancora di più perché l’occupazione ha danneggiato l’area sosta camper, nel cuore di Arbus, in via Angioy. Accade 18 anni dopo la concessione di 40 mila euro di fondi pubblici per una struttura di supporto al turismo della Costa Verde, oggi eterna incompiuta e un bando pubblico deserto lo scorso aprile.

L’abuso

I primi a notare quella che per tutti era “una discarica di materiali edili a cielo aperto” sono stati i cittadini. Le segnalazioni in Comune non si sono fatte attendere come pure il sopralluogo e le verifiche della Polizia municipale. Accertata la presenza del cantiere senza la prescritta autorizzazione, per gli agenti è stato facile individuare i responsabili dell’abuso, ovvero l’impresa che si era aggiudicata i lavori di 330 mila euro per il rifacimento del tetto dell’istituto alberghiero, confinante con la sosta camper. «Il primo passo - ricorda il sindaco Paolo Salis - è stato un verbale di contestazione di 160 euro. Poi la diffida al ripristino dello stato dei luoghi, compreso il rifacimento del muro distrutto». E non è finita: in questi giorni gli uffici sono impegnati a quantificare i metri quadrati occupati e per quanti giorni, conteggio necessario per il pagamento del suolo pubblico occupato. «Per ora – prosegue Salis – il direttore dei lavori ha accolto la richiesta. Non abbiamo motivo per sostenere il contrario. Nel caso non esiterò a bloccare i lavori». Un intervento della Provincia atteso da tempo per via delle infiltrazione d’acqua dalla copertura che impediva di svolgere l’attività didattica, in particolare nella sala di ristorazione e in cucina.

La polemica

La problematica è arrivata in consiglio comunale con un’interpellanza del gruppo di minoranza Arbus Civica. «Dal mese di giugno - ha ricordato il consigliere Agostino Pilia - l’area camper è utilizzata come deposito di materiale da costruzioni, una discarica. Ogni giorno che passa i danni aumentano. Ci si aspettava un intervento immediato del Comune. C’è stato? A che punto siamo?». E sull’argomento si è accesa la polemica per un’opera avviata nel 2006 con fondi della Regione e un premio in denaro dell’associazione nazionale camperisti. «L’iniziativa – ha proseguito Pilia - si sposava con l’auspicata vocazione turistica del territorio, il motivo che aveva facilitato il contributo. Manca solo l’allaccio per l’energia elettrica. Invito la Giunta ad attivarsi per cancellare la struttura dall’elenco delle incompiute».

