VaiOnline
Via della Musica.
30 ottobre 2025 alle 00:17

Cantiere Abbanoa, si attende l’ok del Comune 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si attende l’approvazione di una perizia di variante da parte del Comune per la realizzazione del collettore fognario da parte di Abbanoa nell’ultimo tratto di via della Musica fino all’incrocio con via Turati. La questione dovrebbe risolversi nell’arco di pochi giorni, dopo di che potranno riaprire i cantieri nel tratto oltre la pista ciclabile. La buona notizia è che in questa fase non dovrebbe chiudere la strada, con le auto che potranno transitare anche verso il Poetto.

«Gran parte dell’intervento», spiegano da Abbanoa, «è già stato realizzato nei mesi scorsi lungo via Don Giordi e via della Musica. Manca un piccolo tratto lungo questa strada e la realizzazione di un impianto di sollevamento nella strada comunale di Is Arenas: nei prossimi giorni il Comune si esprimerà su una perizia di variante e successivamente inizierà il cantiere». Un altro tratto di condotta «sarà realizzato dietro la scuola media “Porcu Satta” sino all’incrocio tra via Turati e via della Musica. Servirà a convogliare anche i reflui provenienti dal collettore di Sinnai, Settimo e Maracalagonis».

I lavori rientrano nel progetto di Abbanoa per il “Riordino e razionalizzazione della rete fognaria del centro abitato”. Sono stati stanziati quasi 9 milioni di euro (in parte da fondi Pnrr e Por, in parte direttamente dal bilancio di Abbanoa).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La grande sete

Il Cuga è una distesa di fango,  nel nord razionamenti e disagi

Il sindaco di Bonorva: «Non possiamo usare le nostre sorgenti» 
Mariangela Pala
La grande sete

Invasi a secco nel Basso Sulcis: «Se non piove restrizioni inevitabili»

La diga di Monte Pranu che alimenta i campi è ai minimi storici 
Fabio Murru Stefania Piredda
Cronaca

«Abbiate cura delle vostre vite»

Appello dall’altare al funerale di Omar Masia, con i genitori l’amico che guidava 
Andrea Busia
La protesta.

«Il Sardinian Link? Troppi dubbi»

Joseph Pintus
L’evento

Halloween nel cuore dei sardi: feste ovunque

Mai così ricca domani l’offerta di cene e serate a tema. Impennata nella vendita di caramelle 
Luigi Almiento
Lo scontro

La Corte dei conti: «No al Ponte». È polemica

I giudici non concedono il nulla osta al progetto nello Stretto di Messina 