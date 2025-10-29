Cantiere Abbanoa, si attende l’ok del Comune 

Si attende l’approvazione di una perizia di variante da parte del Comune per la realizzazione del collettore fognario da parte di Abbanoa nell’ultimo tratto di via della Musica fino all’incrocio con via Turati. La questione dovrebbe risolversi nell’arco di pochi giorni, dopo di che potranno riaprire i cantieri nel tratto oltre la pista ciclabile. La buona notizia è che in questa fase non dovrebbe chiudere la strada, con le auto che potranno transitare anche verso il Poetto.

«Gran parte dell’intervento», spiegano da Abbanoa, «è già stato realizzato nei mesi scorsi lungo via Don Giordi e via della Musica. Manca un piccolo tratto lungo questa strada e la realizzazione di un impianto di sollevamento nella strada comunale di Is Arenas: nei prossimi giorni il Comune si esprimerà su una perizia di variante e successivamente inizierà il cantiere». Un altro tratto di condotta «sarà realizzato dietro la scuola media “Porcu Satta” sino all’incrocio tra via Turati e via della Musica. Servirà a convogliare anche i reflui provenienti dal collettore di Sinnai, Settimo e Maracalagonis».

I lavori rientrano nel progetto di Abbanoa per il “Riordino e razionalizzazione della rete fognaria del centro abitato”. Sono stati stanziati quasi 9 milioni di euro (in parte da fondi Pnrr e Por, in parte direttamente dal bilancio di Abbanoa).

RIPRODUZIONE RISERVATA