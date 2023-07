Cantiere Abbanoa in corso, possibili disagi in 5 Comuni 

Il lavori straordinari nella condotta Sulcis nella località Is Mattas a Villaperuccio, non eseguiti nei giorni scorsi a causa del gran caldo, verranno eseguiti oggi con possibili sospensioni del servizio idrico nei comuni di Giba, Masainas, Santadi Villaperuccio e Sant’Anna Arresi. Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà, infatti, necessario interrompere l’esercizio dell’acquedotto. I tecnici di Abbanoa hanno approntato un piano di manovre di rete e utilizzo delle scorte dei serbatoi d’accumulo urbano che consentirà di contenere quanto più possibile le interruzioni e quindi i disagi. Informazioni al numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA