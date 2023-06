Cantiere 131, si passa da Macomer 

Per due notti il traffico della 131 si riverserà nell’abitato di Macomer. L’Anas sta effettuando i lavori di riqualificazione al chilometro 148,850 della 131, nel viadotto di Calafrighes. Da tempo è in corso il risanamento conservativo e strutturale del viadotto. Si tratta del secondo intervento nel giro di un mese - fa sapere Anas - e prevede «il sollevamento della parte superiore dell’opera che consentirà la riduzione del dosso generato a causa delle precedenti attività previste dal progetto».

Stanotte, dalle 22 alle 6, e domani negli stessi orari il tratto tra gli svincoli per Macomer e Nuoro e Macomer e Bosa sarà chiuso e il traffico deviato su 129 e 129 bis, la vecchia Carlo Felice che attraversa il centro abitato di Macomer, fino a Tossilo e nella 129 per Nuoro, attraversando il viadotto di S’Adde, dove si va a 30 chilometri all’ora. Automobilisti e mezzi pesanti si riverseranno in corso Umberto. (f. o.)

