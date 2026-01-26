Cantiere 131, il riavvio nel caos 

Una tregua del maltempo ha reso possibile, da ieri, l’avvio dei lavori di risanamento della strada complanare in direzione Cagliari, sulla strada statale 131, nel tratto compreso fra i chilometri 32 e 33,500, tra Villagreca e Serrenti. L’intervento, a cura dell’impresa Aleandri, titolare del cantiere da 65 milioni di euro per l’adeguamento dei poco meno di dieci chilometri della 131 in territorio di Nuraminis, non sarà un mero tappabuchi ma più strutturale. «Si tratta di un risanamento profondo, che prevede l’intervento su tutta la sovrastruttura stradale per rendere l’intervento più solido», precisa Anas.

Viaggio da incubo

Ieri alle 20, insomma, è scattata l’operazione resa necessaria per il ripristino della superficie stradale della complanare denominata R3, nella quale da qualche mese (per consentire i lavori nell’arteria principale) è convogliato il traffico diretto verso il capoluogo regionale. La sede stradale è ai limiti della percorrenza: con buche e cedimenti causati delle intense piogge delle ultime settimane e dalla grande mole di traffico in transito ogni giorno. I lavori, è certo, renderanno più lento e pericoloso il transito veicolare nel chilometro e mezzo di complanare dissestata, tra Villagreca e Serrenti. «Percorro spesso quel tratto di complanare, da Serrenti a Nuraminis, dove mi reco per salutare i miei familiari, ma ormai era diventato impossibile: per fare un paio di chilometri ci si impiega anche mezz’ora», è il racconto di una giovane donna residente a Serrenti, che ha deciso di prendere una strada alternativa: «Passo dalla provinciale Serrenti-Serramanna e da qui raggiungo Nuraminis: percorro qualche chilometro in più ma impiego meno tempo». Intanto ieri, fin dal primo mattino, complice il traffico del lunedì che vede riversarsi a Cagliari migliaia di automobilisti quasi in contemporanea, si è riproposto il solito copione di incolonnamenti e rallentamenti. La fila di auto, anche a causa di due incidenti registrati a Serrenti, al chilometro 35 della 131, si è allungata per chilometri. I disagi e i pericoli sono osservati anche dal sindaco di Nuraminis Stefano Anni. «Una situazione da gestire subito sia per la pubblica incolumità e sia per i tempi di percorrenza», dice Anni, che mantiene, «contatti quotidiani con i funzionari Anas. La strada ha ceduto ed è preoccupante».

La protesta

Sullo stato precario del tratto nuraminese della Carlo Felice interviene anche Giuseppe Scibilia, responsabile del Ciu (Confederazione italiana unione delle professioni intellettuali): «Ogni mattina si propone la solita situazione per cui noi automobilisti, per recarci a Cagliari per lavoro, rischiamo incidenti e quanto meno di danneggiare le auto e procedere incolonnati cercando di evitare le buche». Via da ieri ai lavori alla complanare quindi, ma l’osservato speciale è il meteo. «La pioggia incessante e copiosa non sta aiutando», annota infine il sindaco di Nuraminis Stefano Anni. Con un solo auspicio: «Che i lavori terminino presto».

