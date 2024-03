Cantiello, il relitto verso la rimozione 

Sono trascorsi anni, fatti di battaglie giudiziarie e ricorsi, ma la “Gennaro Cantiello” è sempre lì, ormeggiata al molo Sant’Elmo, di fronte alla passeggiata di Su Siccu in cui cagliaritani e turisti camminano, corrono e vanno in bicicletta in queste giornate di sole. Sul fianco dell’imbarcazione si legge ancora, sempre più sbiadita, la scritta “pizzeria”. Ma l’imbarcazione che un tempo trasportava pericolosi detenuti al supercarcere dell’Asinara non è più un ristorante-pizzeria dal 2016, e oggi è ridotta a un relitto semisommerso.

Contenzioso legale

Eppure, il contenzioso legale per la rimozione tra l’Autorità portuale e il proprietario Salvatore Pergola, noto “Dodo”, va ancora avanti, con la motonave, ormai irrecuperabile, che da tempo sembra avere i giorni contati. «L'imbarcazione è stata dichiarata formalmente un relitto, cancellata dai registri e considerata inabile alla navigazione e al galleggiamento», afferma il presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana. «Stiamo procedendo con la massima sollecitudine per risolvere le problematiche giuridico-amministrative e procedere finalmente alla liberazione dell’area, perché la situazione ha raggiunto livelli di criticità insostenibili».

Sì, perché se la nave non è completamente sott’acqua lo si deve soltanto al fondale basso. Mentre la poppa è affondata del tutto, la prua è visibile, restituendo uno spettacolo non certo gradevole in una zona oggetto di un piano di riqualificazione, e che vede un gran numero di persone affollare i locali del lungomare, soprattutto nel fine settimana.

Nessun inquinamento

Fortunatamente, il mare non rischia di essere inquinato: nella nave non c’è più carburante, e al momento dell’affondamento l’Autorità ha immediatamente fatto posizionare le barriere antinquinamento per contenere qualsiasi tipo di rifiuto che possa essere rilasciato in acqua. «Il relitto non è soltanto sgradevole da vedere, ma crea anche un danno erariale», continua Deiana. «Il proprietario non paga il canone da anni, garantire che il mare non venga inquinato è a carico dell’Autorità, e in più l’area è stata già assegnata a un soggetto che ha vinto la gara per occuparla con iniziative di pregio, ma non possiamo consegnargliela».

Varata nel 1977, la Cantiello per anni ha trasportato all’Asinara mafiosi e altri criminali, da Raffaele Cutolo a Matteo Boe, per poi essere acquistata da Pergola e diventare un ristorante-pizzeria galleggiante dal 2004. Nel 2014 arriva la decadenza della concessione demaniale marittima. Tra le contestazioni, il mancato versamento del canone per occupare l’area. Infine il colpo di grazia: nel 2016 la nave di 43 metri si inclina su un fianco, per colpa di una falla nello scafo. I vigili del fuoco salvano l’imbarcazione, ma il ristorante non riaprirà più, mentre diventerà sempre più aspra la battaglia legale. Pergola si è sempre opposto con tutte le sue forze alla rimozione e alla demolizione, anche dopo il parziale affondamento nel luglio dell’anno scorso, causato dagli anni di abbandono. «Devono passare sul mio corpo», la frase che ha sempre ripetuto. Il destino della Cantiello, tuttavia, sembra segnato.

