Cantiello, il costo della demolizione lievita a 500mila euro 

Un relitto, undici anni di contenzioso giudiziario, una sentenza che autorizza la rimozione, l’inizio dei lavori di smantellamento, qualche inevitabile inconveniente e il nuovo stop.

La storia della motonave Cantiello, utilizzata per anni per trasportare i detenuti dalla terraferma al carcere dell’Asinara e poi acquistata da Salvatore Pergola, che ne ha fatto per un breve periodo un ristorante galleggiante, sembra non finire mai.

Davanti agli sguardi curiosi dei numerosi frequentatori della nuova passeggiata di Su Siccu, il 10 dicembre scorso le gru e gli operai della società incaricata dall’Autorità di sistema portuale Mare di Sardegna avevano iniziato a smontare i pezzi del relitto semiaffondato ma dopo pochi giorni i lavori erano stati interrotti. «Siamo arrivati alla seconda fase, relativa alla demolizione della parte sommersa che, proprio per la delicatezza dell’intervento, necessita di una elaborazione progettuale aggiuntiva ed adeguata alle risultanze dei rilievi tecnici sullo scafo», avevano spiegato il 7 febbraio dall’Authority. «L’elaborato prodotto dai progettisti è già stato sottoposto, in Conferenza di servizi, ad apposita richiesta di parere da parte di tutti gli Enti preposti che dovranno esprimersi entro lunedì. Una volta ottenuto il via libera definitivo, ripartiremo immediatamente con il completamento dei lavori». Di lunedì da quella dichiarazione ne sono passati dodici e la nave è ancora lì, pugno negli occhi in un lungomare riqualificato.

Che cosa è successo? «Purtroppo la demolizione si è fatta più complicata e costosa del previsto», spiega Massimo Deiana, presidente dell’Autorità portuale. «Dopo la demolizione di parte del relitto, lo svuotamento delle casse galleggianti, una gru avrebbe dovuto portare via il resto. Ma si è scoperto che il terreno sul quale dovrebbe poggiare non è sufficientemente stabile e per questo per completare la demolizione sarà necessario utilizzare un “motopontone”. Per questi nuovi lavori abbiamo dovuto fare una nuova gara d’appalto da 200mila euro».

Di tempistiche Deiana preferisce non darne, visto che ogni volta che si è sbilanciato c’è stato uno slittamento. «Posso dire che la nostra priorità è fare prima possibile».

Nel frattempo i costi sono lievitati sino a 500mila euro. Le fatture le salderà l’Autorità portuale che poi si rivarrà sul proprietario, che non aveva rispettato l’ordinanza di demolizione.

RIPRODUZIONE RISERVATA