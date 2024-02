«Cantiamo Beniamino Zuncheddu perché nessuno dimentichi più» 

Un testo scritto in una notte. Un brano che arriva dritto al cuore e sventola solidarietà, mentre racconta il dramma di un uomo che è rimasto recluso per oltre 30 anni, da innocente. Ecco “Zustissia mala”, la nuova canzone degli Istentales dedicata al pastore di Burcei Beniamino Zuncheddu. A quell’uomo che ha atteso dal 1991 queste parole: «Assolto per non aver commesso il fatto». «La notte del 26 gennaio, dopo aver appreso dell’assoluzione di Beniamino e della sua scarcerazione, ho scritto di getto questo brano», racconta il leader del gruppo musicale nuorese, Gigi Sanna: «Un tributo doveroso a una persona che è stata accusata ingiustamente e che ha perso la cosa più importante, per un errore giudiziario: la libertà. Da lunedì la canzone sarà online su tutte le piattaforme, come Spotify».

La cronaca

Con questo nuovo progetto gli Istentales cantano la storia di Beniamino Zuncheddu. Tornano sulla scena musicale italiana per raccontare il presente, la cronaca più attuale. E con orgoglio sfruttano la loro arte come strumento potente di denuncia sociale. «Questa triste vicenda mi ha toccato nel profondo», puntualizza Gigi Sanna: «Così, ho voluto parlare con l’avvocato di Beniamino Zuncheddu, Mauro Trogu, quindi con il sindaco di Burcei, Simone Monni, e con la giornalista de L’Unione Sarda, Maria Francesca Chiappe (autrice del libro “L’Errore: storia di un innocente condannato all’ergastolo”, ndr). Mi sono calato nella parte, ho compreso meglio questa vicenda davvero incredibile. La voglia di scrivere una canzone come atto di denuncia è stata immediata. Il testo è stato messo nero su bianco, in un attimo. Poi, in meno di 48 ore Davide Guiso ha pensato alle musiche. Infine, è arrivato pure il videoclip, che abbiamo già inserito nel nostro canale YouTube. Insomma, in circa quattro giorni abbiamo dato voce in musica alla storia di un uomo rimasto in carcere per 33 anni, condannato all’ergastolo senza aver commesso quel triplice delitto di cui veniva accusato».

Gioco di squadra

La Sardegna si compatta anche grazie alla musica. Con “Zustissia mala” gli Istentales hanno voluto dare fiato a un’Isola intera, non solo mostrare vicinanza a Beniamino Zuncheddu. Sì, perché la vicenda del pastore di Burcei ha toccato tutti. Nel suo paese d’origine, infatti, nessuno ha mai creduto alla sua colpevolezza. «Trent’ anni in una cella, questo è stato il mio calvario, la libertà negata da un errore giudiziario. Trent’ anni in una cella, la mia vita da buttare, chieda scusa vostro onore, se ha sbagliato a giudicare». Ecco il ritornello che riecheggia e sintetizza: «Non si può scontare una pena in questo modo ingiusto, per poi sentirsi solo dire: “È stato un errore giudiziario”. Oltretutto, ci sono altre 20 mila persone in carcere, in attesa di giudizio e innocenti. Dovevamo sensibilizzare sul tema». “Zustissia mala” porta la firma di Gigi Sanna (voce e testo), Luca Floris (batteria), Sandro Canova (basso), Davide Guiso (musiche) e Francesca Lai (cori).

