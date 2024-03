Canti e poesie,  oggi l’omaggio alle grandi sarde 

Una giornata dedicata alle donne sarde che hanno lasciato un’impronta nella nostra società e non solo. In occasione della settimana internazionale della Donna, oggi alle 11 all’Orto giardino di via Goffredo Mameli a Su Idanu, saranno celebrate e ricordate dall’associazione culturale “Impari po imparai” insieme a “Mariposa de Cardu”, un progetto de “Il Crogiuolo” in memoria di Luisa Atzeri. Un’iniziativa per sensibilizzare la comunità sul tema del diritto all’uguaglianza tra i generi e per rendere omaggio a donne sarde ancora, purtroppo, poco conosciute. Parteciperanno all'incontro, condotto da Rita Atzeri, le poetesse Fernanda Pinna, Alessandra Porru, Angelica Piras, Alessandra Nateri Sangiovanni e Luisella Anedda. Poesie che verranno lette dalla stessa Rita Atzeri e dagli attori Dino e Giorgio Pinna. La musica e il canto saranno curate da Paola Pinna e Giovanna Liccardi con l’accompagnamento di Costantino Putzolu alla chitarra.

