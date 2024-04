Canti e letture per celebrare  la Liberazione 

Canti, balli e letture sulla Costituzione per celebrare la Liberazione. Saranno due le serate a Monserrato dedicate a questa importante ricorrenza, entrambe si svolgeranno presso la sede dell’associazione Sirio Teatro Sardegna, in via XXXI marzo 1943. La prima si terrà mercoledì 24 a partire dalle 20.

“Nulla è per sempre”, questo il nome dell’evento, un recital di immagini, canzoni, poesie e brani narrati sulla Resistenza. La seconda serata, dal titolo “Partigiani fratelli maggiori”, sempre alla stessa ora, si svolgerà proprio il giorno della Liberazione, giovedì 25 aprile: in questa occasione si esibirà il gruppo musicale sardo “31 ottobre 1974” con parole e musica della tradizione popolare per raccontare la nascita della Carta costituzionale. I due eventi sono organizzati da Sirio Sardegna Teatro, Anpi di Monserrato, Associazione culturale Italia-Cuba e dal Centro di ascolto anti-violenza Luna e Sole.

RIPRODUZIONE RISERVATA