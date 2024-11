Canti corali, la formazione dei giovani 

I Canti internazionali del Montiferru ed educazione alle corali già in età giovanile. Il grande progetto oggi giunge all’atto finale con il concerto che promuove l’incontro tra espressioni canore mediterranee.

I ragazzi

Il canto a Cuncordu, il cui apprendimento inizia fin da piccoli, è stato al centro del laboratorio organizzato per gli alunni della Scuola Primaria nell’ambito dei Canti internazionali, in collaborazione con il Comune di Bonarcado e l’Istituto Comprensivo di Santu Lussurgiu. Diretto dal Maestro Tullio Visioli, il laboratorio ha affinato le doti canore dei bambini e sviluppato creatività e autostima, chiudendosi con un concerto nella Basilica di Santa Maria. Il sindaco Mele si dice soddisfatta: «Abbiamo da sempre creduto nella formazione dei ragazzi sul canto corale e ritengo che la musica, coinvolgendo la mente, il cuore e regalando forti emozioni, sia determinante per un loro sviluppo. Un ringraziamento alla dirigente scolastica Patrizia Atzori, ai docenti, al parroco don Emanuele Lecca e Simone Pittau».

Il concerto

Oggi intanto nella basilica di Santa Maria le si esibiscono i padroni di casa del coro Cunzertu bonarcadesu, Tenores Remunnu ‘e locu di Bitti, Cuncordu ‘e Santa Rughe di Santu Lussurgiu e su Cuntrattu de Seneghe. Con i canti a Cuncordu e Tenore della tradizione sarda anche i cantori di via Majore di Nuoro, diretti da Alessandro Catte, l’Orchestra da Camera della Sardegna di Sanluri, diretta da Simone Pittau, e Ensemble Reunis di Cagliari.

Convegno

Al mattino è previsto il convegno “Musica e tradizioni nei piccoli centri della Sardegna”. Intervengono la sindaca Annalisa Mele; Ilaria Portas, assessora regionale alla Pubblica Istruzione; l’archeologa Maria Antonietta Mongiu, il direttore dell’Università di Cagliari Aldo Urru; modera Sabrina Zedda. «La finalità del progetto è quella di creare una rete tra artisti e gruppi provenienti dai contesti culturali internazionali così da valorizzarli», precisa il direttore artistico Simone Pittau. La manifestazione è organizzata da Orchestra da Camera della Sardegna, Comune di Bonarcado, sostenuto dal Ministero della Cultura, Regione e Fondazione di Sardegna.

