«Cantare insieme è una scuola di vita» 

Manca poco al concerto di musica leggera che si terrà il 21 settembre alle 20 nella chiesa di San Pietro. I coristi della Polifonica Asseminese si esercitano la sera, all’interno della chiesa di Santa Lucia, cantano Sing gently di Eric Whitacre, “ …possa la nostra voce essere dolce, possa il nostro canto essere musica per gli altri ”, le parole varcano le porte della chiesa, si diffondono nell’adiacente parco e seducono tutti quelli che, dopo il tramonto, qui arrivano per ascoltare musica polifonica sotto le stelle.

La storia

È nata ventiquattro anni fa la Polifonica Asseminese, in uno scantinato, successivamente la parrocchia di San Pietro ha offerto spazi per concerti e per le prove. Giovanni Faedda, 32 anni, studente di Organo e Composizione organistica al Conservatorio di Cagliari è il direttore del 2019: «Venti coristi non professionisti di età compresa tra i trenta ai settant’anni ma il concerto “Note d’Estate” vedrà il debutto di quindici voci nuove reclutate grazie al Summer Camp promosso quest’estate. Abbiamo un repertorio di musica corale sacra e profana, dal canto gregoriano fino alla musica contemporanea con brani scritti in latino, italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Cantiamo anche brani dei Queen, Piero Marras, Coldplay, John Lennon, Ed Sheeran, solo per citare alcuni. Quest’anno abbiamo organizzato la prima edizione del festival “Resounding Breath” , con l’obiettivo di diffondere la musica corale e organistica attraverso una serie di concerti tenuti a Cagliari nella chiesa di Santa Lucia».

L’esperienza

Il “Resoundin Breath” ha visto l’esibizione di artisti di fama internazionale «completamente autofinanziato», spiega la presidente dell’Associazione Claudia Lancioni, «attraverso la vendita di dolci e biglietti della lotteria o attraverso libere offerte, abbiamo anche due sponsor. Sono diventata corista nel 2018, non avevo mai cantato prima e mi sono scoperta appassionata. Il coro ti dà l’idea di appartenere ad una realtà dove non esiste l’individualismo, imparando a modulare la nostra azione (cioè la voce) senza sopraffare l’altro acquisiamo quei comportamenti che dovrebbero essere alla base del vivere bene, educatamente, in società. Cantare in un coro è un esercizio che insegna a vivere assieme, in maniera gentile, nonostante tutto. L’istituzione di un coro di voci bianche è un progetto a cui teniamo molto, l’invito è rivolto ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 12 anni».

I neofiti

Alessia Galetti è reduce dal Summer Camp: «Debutterò tra qualche giorno», dice emozionata, «i brani scelti per il concerto di fine estate sono bellissimi anche se ci sono passaggi difficili, ma si canta prima col cuore e a seguire con tecnica pensando che la fusione delle nostre voci può regalare gioia a chi ascolta, a me cantare in gruppo da sensazioni bellissime».

RIPRODUZIONE RISERVATA