La serata.
16 febbraio 2026 alle 00:30

Cantanti e musicisti in scena all'Houdini 

Il salottino familiare di Lucio Tunis arriva al cinquantesimo appuntamento. Domani, dalle 19, al teatro Houdini di via Molise, si esibiranno diversi cantanti e artisti: Katia Malika, Ennio Niedda, Michela Laconi, Giancarlo D’Amico, Daniela Atza, Giorgio Carta, Silvia Tocco, Giancarlo Rocca e Umberto Buffa. Ospite speciale dello show Alfredo Barrago.

Da alcuni anni sul palco dell’Houdini si sono alternati artisti, musicisti e cantanti di livello regionale ma anche nazionale, attirando sempre un pubblico numeroso. Il tutto sempre organizzato da Lucio Tunis, docente di musica e polistrumentista, direttore di coro e impegnato nella didattica e nel sociale sin dagli inizi della sua carriera professionale. Ha fondato anche l’Associazione di volontariato artistico ricreativa per anziani, che presiede. Ha dato una svolta determinante all’insegnamento della musica nelle scuole, avvicinando i ragazzi non solo al flauto ma anche ad altri strumenti. Grazie alla partecipazione spontanea di molti alunni, anche in orario extrascolastico, ha organizzato diversi concerti gratuiti a favore degli ospiti delle case di riposo per anziani, per i diversamente abili, per l’associazione Donatori Midollo Osseo.

La sua attività organizzativa ha portato alla creazione di diversi eventi musicali con teatro delle iniziative il Conservatorio statale di musica. Soltanto negli ultimi 25 anni ha portato in città parecchi artisti come Don Backy, Nicola Di Bari, i Cugini Di Campagna, Orietta Berti, Al Bano, Manuela Villa, i Dik Dik, i Camaleonti, Sandro Giacobbe e altri.

