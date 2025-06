Cantando “a mutetu” contro il bullismo: emozioni a scuola 

«Imparendu a cantai...a mutetu». Si è concluso il progetto a cura dell'Ufficio lingua sarda di Tortolì che ha coinvolti gli studenti della scuola media del Comprensivo I. Il percorso aveva l’obiettivo di far conoscere e sperimentare ai ragazzi il mutetu, componimento poetico tipico della tradizione orale sarda. Protagonisti gli alunni delle seconde A, B e C, guidati dalle loro insegnanti, che si sono distinte per dedizione e sensibilità nel condurre il progetto. Momento centrale dell'evento conclusivo la presentazione degli undici mutetus creati dagli studenti durante i laboratori. Ogni componimento è stato spiegato dagli autori, recitato o cantato in lingua sarda, accompagnato dalla musica della fisarmonica. «La varietà dei temi, dai ricordi familiari alle gite scolastiche, alla riflessione sociale, ha rivelato una sorprendente maturità espressiva e una sincera partecipazione emotiva da parte degli alunni» spiega Ivan Marongiu dell'ufficio linguistico. Alcuni momenti particolarmente toccanti, come i mutetus dedicati ai nonni o contro il bullismo, hanno suscitato commozione ed emozione, mentre i componimenti umoristici hanno strappato più di un sorriso. Sono intervenuti la docente Sebastiana Loi, referente del progetto, Ivan Marongiu e Alessandro Podda, dell'Ufitziu de sa Limba Sarda, che hanno dato un approfondimento sulla funzione identitaria e comunicativa del mutetu.

