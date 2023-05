Cantami Euterpe la notte dei musei 

Da “Marta Du Lac. Storie di una cantante ebrea americana in Italia“ (Zecchini) di Franco Masala a “Cupio dissolvi“ (Carocci) di Leonardo Tondo, da “Il complotto dei Calafati“ (Einaudi) di Francesco Abate a “Il cavaliere senza onore“ (Arkadia) di Nicolò Migheli; sono i titoli scelti per la serata. Ad essi si aggiungerà un classico della letteratura francese: “Fuochi“ di Marguerite Yourcenar, una raccolta di prose liriche scritte nel 1935, di cui l’attrice Lia Careddu reciterà i monologhi “Antigone o della scelta“ e “Clitennestra o del crimine“. Alessandra Menesini e Marilisa Piga leggeranno brani del volume di Tondo, Abate e Migheli dai propri romanzi storici.

Un reading musicale in nome di Euterpe. Si ispira al mito della dea greca l’evento ospitato al Museo archeologico nazionale di Cagliari per la Notte europea dei musei, che si svolgerà domani dalle 20 alle 23. “Aspettando la Musa Euterpe nei luoghi della memoria ritrovata“ è il titolo della manifestazione in cui la musica classica accompagna le letture antologiche di alcuni libri per l’apertura serale del Museo.

Le storie

Le musiche

A far da trama musicale il violoncello di Rebecca Fois e brani medievali e barocchi dell’Ensemble strumentale Musici & Cantori, ovvero Giuliana Pisanu (flauto dolce) e Franco Fois (liuto).

La musa

La scelta di ispirarsi alla musa della musica e della poesia lirica non è anomala: «Euterpe, figlia di Zeus e di Mnemosyne, è preposta alla conservazione e a richiamare memoria, perciò è la naturale patrona dei musei» spiega Maria Antonietta Mongiu, archeologa. E prosegue: «Il Museo archeologico nazionale di Cagliari conserva manufatti che attestano la pratica della musica nella Sardegna antica, come un bronzetto nuragico che suona uno strumento, antenato delle launeddas, o il sarcofago delle Nereidi del III secolo, che raffigura una suonatrice». Più noto, forse, «il mosaico di Orfeo, del IV secolo, rinvenuto nel XVIII secolo a Cagliari, oggi ai Musei Reali di Torino, che, prossimamente, tornerà, in prestito, al Museo di Cagliari».

Antipasto

L’evento di sabato, accessibile al prezzo simbolico di un euro, è l’anticipazione di un progetto più ampio che avrà luogo quest’estate, ideato da Mongiu, insieme con Francesco Muscolino, direttore del Museo archeologico, e Franco Masala, storico dell’arte. L’obiettivo dei curatori è «creare connessioni tra esperienze, materiali e immateriali, in Sardegna fino alla contemporaneità che nel Jazz e nelle arti performative trova luoghi generativi di un’intensa dialettica tra sperimentazione e tradizione».

