Cantafavole, scrittura creativa per i bambini 

Partire dalle favole di Gianni Rodari per stimolare la creatività e scoprire l’arte del cantautorato. “Cantafavole”, il laboratorio grafico pittorico e di scrittura creativa di Gianluca Lalli - musicista, cantautore e regista marchigiano – ha coinvolto gli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto comprensivo di Baunei. «Questo laboratorio permette di educare divertendosi e facendo divertire; ha come filo conduttore il motto di Rodari: «Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati, ma perché nessuno sia più schiavo»», commenta il cantautore. Lalli parte dalla lettura delle favole di Rodari e prosegue con l’esecuzione delle sue canzoni, ispirate proprio a quelle favole. Il progetto prosegue in classe, con la divisione degli alunni in gruppi: si sceglie una favola e ogni gruppo prova a scrivere due quartine. In poche ore i bambini lavorano di fantasia e producono delle filastrocche fantastiche. Il laboratorio si conclude con Lalli che musica le quartine prodotte dai bambini, cantando tutti insieme. «Il progetto è finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa, per arricchire l’apprendimento dei bambini con attività didattiche tese allo sviluppo delle loro competenze», spiega Angelo Sioni, coordinatore del progetto. “Cantafavole” è stato finanziato dai Comuni di Baunei, Triei e Urzulei. (f.ca.)

