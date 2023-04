Cantadores da tutta l’Isola per la ricerca 

Riola Sardo per un giorno diventerà il ritrovo dei più grandi cantadores sardi. Oggi, nel salone parrocchiale a partire dalle 17, si terrà una gara a chitarra. Si esibiranno il sassarese Antonio Porcu, una vita sui palchi della Sardegna, ancora Mauro Atzei di Nurallao, cantadore sia di canti campidanesi sia logudoresi. Ci sarà poi Tino Bazzoni che arriva da Usini, anche lui noto in tutta la Sardegna. Poi Pino Masala di Sassari e Virgilio Zou di Narbolia. Gli artisti si esibiranno in occasione della manifestazione “La ricerca sui pedali” promossa dalla “Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica”. Non mancherà nemmeno il riolese Alessandro Enna, 11 anni, giovane promessa del canto sardo che oramai da anni si esibisce sui palchi isolani. La passione per i canti tradizionali sardi gli è stata trasmessa dalla nonna paterna, figlia del noto cantadore cabrarese Michele Madeddu. Si esibiranno alla chitarra invece Lorenzo Mele, Mario Careddu, Nino Manca e Roberto Cadoni. Ci saranno anche i fisarmonicisti Alberto Caddeo e Graziano Caddeo. Organizza il concerto Maurizio Mocci di Riola Sardo, anche lui noto cantadore. Si potrà assistere al concerto donando una piccola offerta. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. ( s.p. )

