Videolina ripropone stasera alle 21 i festeggiamenti per la 65^ edizione de “Sa coja antiga: la rievocazione dell’antico Sposalizio Selargino, nello specifico con la “Sa cantada a is piciocas”, serenata, dedicata alle ragazze da maritare, intonata dal gruppo folk Kellarious, diretto dalla maestra Valeria Busu, e la partecipazione del gruppo della Macedonia.
La conduzione è affidata a Ambra Pintore, ospite in studio Anna Cristina Serra, poetessa.
