Canta Fedez, scatta il “piano Sartiglia” 

Strade chiuse, varchi, percorsi obbligati e controlli serrati: dietro il concerto di Capodanno che porterà Fedez sul palco di piazza Roma c’è una macchina organizzativa imponente, pensata per consentire a migliaia di persone di festeggiare in sicurezza nel cuore di Oristano.

La cornice è stata definita dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Salvatore Angieri, alla presenza del sindaco Massimiliano Sanna, delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, dell’Areus e della Pro Loco, che cura l’organizzazione dell’evento.

Il messaggio è chiaro: massima attenzione alla prevenzione e alla tutela dell’incolumità pubblica, con un dispositivo condiviso e coordinato tra tutte le istituzioni coinvolte.

Varchi e contapersone

Il perno del sistema di sicurezza sarà rappresentato dai varchi di accesso a piazza Roma, secondo un modello già sperimentato per la Sartiglia. L’area del concerto potrà accogliere fino a un massimo di 4.400 spettatori, con ingressi contingentati e monitorati attraverso sistemi di conteggio delle presenze.

A presidiare i varchi saranno 24 addetti alla sicurezza, a carico della Pro Loco: una presenza rafforzata rispetto allo scorso anno, pensata per governare i flussi ed evitare sovraffollamenti.

Medici e controlli

Accanto al controllo degli accessi, è previsto un dispositivo sanitario dedicato. «Il Comune valuterà l’attivazione di un punto di soccorso avanzato, in raccordo con i servizi di emergenza, per garantire assistenza immediata all’interno dell’area della manifestazione», si legge in una nota della Prefettura.

Rafforzati anche i servizi di vigilanza sul territorio, con un ruolo centrale della Polizia locale in coordinamento con polizia, carabinieri e Guardia di finanza.

I divieti

Completano il quadro le ordinanze sindacali firmate dal comandante dei vigili urbani, Gianni Uras: divieto di somministrazione di superalcolici dalle 18, stop alla vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine, bando totale di botti e fuochi d’artificio su tutto il territorio comunale. Nell’area del concerto saranno ammesse solo bottiglie di plastica, rigorosamente senza tappo.

Viabilità

Il piano operativo comunale per la viabilità scatterà il 31 dicembre dalle 18 e resterà in vigore fino al termine dell’evento. L’area attorno a piazza Roma sarà progressivamente chiusa al traffico con l’installazione di new jersey e transenne, trasformando il centro storico in una zona a traffico controllato. Le chiusure principali interesseranno gli assi di accesso alla piazza: via Figoli, vico Mazzini, via Mazzini e via Tirso, con divieti di sosta e sbarramenti mirati per impedire l’ingresso dei veicoli verso piazza Roma. Transenne e limitazioni sono previste anche su via Diego Contini, via Pietro Riccio e via Tharros. Resteranno invece sempre garantiti i percorsi dedicati ai mezzi di soccorso, con assi preferenziali studiati per consentire interventi rapidi anche in presenza delle chiusure.

Aree sosta e bus

Per assorbire l’afflusso di pubblico, il piano individua una rete diffusa di aree di sosta per oltre 4.700 posti auto complessivi, distribuiti tra centro commerciale Porta Nuova, via Lussu, viale Repubblica, area Inps, palazzi finanziari e numerose vie cittadine. Alcune zone sono individuate anche per la sosta dei bus; i parcheggi a pagamento resteranno operativi con le consuete modalità. Previste infine modifiche ai percorsi del trasporto pubblico locale, concordate con Arst. Dietro il conto alla rovescia sotto la torre di Mariano II c’è dunque una città che si riorganizza per una notte. Un equilibrio delicato tra festa e sicurezza, per salutare il nuovo anno senza abbassare la guardia.

