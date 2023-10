Canone Rai, sconto di 20 euro in bolletta 

Nella manovra del Governo è previsto anche un taglio del canone Rai: le rate in bolletta scendono da 20 euro a 15 per un totale che passa da 90 a 70 euro l’anno. Per rinnovare i contratti della pubblica amministrazione arrivano 5 miliardi, a cui si aggiungono circa 2,5 miliardi destinati al personale medico sanitario. Per la sanità è previsto in totale uno stanziamento aggiuntivo rispetto all’aumento già previsto a legislazione vigente di 3 miliardi, più 4,2 miliardi a decorrere dall’anno 2026. Tra le misure previste l’introduzione di indennità per medici e altro personale sanitario impegnati nella riduzione dei tempi delle liste di attesa. Mentre 250 milioni di euro per l’anno 2025 e 350 milioni di euro dal 2026 andranno a potenziare l’assistenza territoriale anche con nuove assunzioni di personale sanitario. Per il lavoro, confermata la detassazione dei premi produttività al 5% e la soglia fino a 2mila euro dei fringe benefit per i lavoratori con figli a carico, fino a 1.000 euro per tutti gli altri (si potranno utilizzare anche per pagamenti di affitto e mutuo prima casa). La manovra assicura le risorse necessarie per il Ponte sullo Stretto di Messina, e diversi investimenti a vantaggio delle Regioni (50 milioni), enti territoriali (per la progettazione 100 milioni) e amministrazioni centrali (circa 27 miliardi nel periodo 2024-2038). Previsti quasi 2 miliardi per finanziare intese con autonomie speciali, riequilibrio strutturale dei comuni che hanno sottoscritto ripiani per i disavanzi e contrastare lo spopolamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA