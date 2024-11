Canone Rai e fisco, i nodi della manovra 

La Commissione europea guarda con attenzione al confronto in Parlamento sulla manovra italiana. Ritiene che uno stravolgimento in aula di quanto indicato nel Documento programmatico di bilancio sia molto improbabile, da quanto filtra a Bruxelles, ma sa che sono naturalmente possibili modifiche prima della legge di bilancio vera e propria. Insomma, il faro Ue resta acceso.

La riunione

Il ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha intanto partecipato ieri all’Eurogruppo a Bruxelles esprimendo orgoglio per il «lavoro fatto» e ringraziato i «colleghi ministri» che «oggi hanno rinnovato all’Italia l’apprezzamento per l’impegno portato avanti» al G7 con il prestito all’Ucraina. Sul Dpb inviato dall’Italia poco più di due settimane fa la Commissione Ue dovrebbe esprimersi il 26 novembre. Il parere dell'esecutivo Ue arriverà assieme a quello sul primo Piano strutturale di bilancio italiano e alla raccomandazione all’Italia sul rientro del deficit in base al nuovo Patto di stabilità. Il responso più delicato sarà quello sul Psb. Roma avrebbe comunque già avuto riscontri positivi da Bruxelles. L’Italia ha tracciato nel Dpb e nel Psb come si vuole muovere, e come si è già mossa per rispettare le raccomandazioni europee.

Le riforme

La criticità del Piano strutturale è che per avere l’estensione a sette anni deve indicare riforme e investimenti capaci di garantire al Paese maggior sostenibilità dei conti pubblici. Le riforme «riguarderanno il potenziamento delle recenti riforme e investimenti che hanno innovato profondamente l’amministrazione della giustizia e il sistema di tassazione, l’ambiente imprenditoriale, la Pubblica Amministrazione e la programmazione e gestione della spesa pubblica». Intanto è braccio di ferro nella maggioranza sul canone Rai. La Lega annuncia, infatti, che presenterà un emendamento alla manovra per ripristinare il taglio da 90 a 70 euro del contributo. Una misura che, ribatte immediatamente Forza Italia, «non è nell’accordo di governo». E in vista dello scadere del termine per gli emendamenti i partiti stanno mettendo a punto le proprie proposte di modifica. Dalle cripto-valute ai controllori Mef sono diversi i fronti aperti. Certamente c’è quello del concordato: potrebbe arrivare un bis.

