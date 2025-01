Canone Rai, domande di esenzione entro il 31 gennaio 

Il canone Rai, la tassa obbligatoria per il possesso di un apparecchio televisivo, torna alla quota annuale di 90 euro dopo la riduzione a 70 euro dello scorso anno. Tuttavia, le modalità di riscossione (tramite la bolletta elettrica) e le esenzioni, compresa quella destinata agli over 75, rimangono invariate. Può chiedere l’esenzione dal pagamento del canone chi non possiede un televisore (dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, dichiarando di non detenere alcun apparecchio televisivo nell’abitazione o nel nucleo familiare) e chi, appunto, ha compiuto 75 anni d’età (entro il 31 gennaio) e ha un reddito annuo complessivo non superiore a 8mila euro. Per poter beneficiare dell’agevolazione, il limite deve essere considerato calcolando sia le somme percepite dal soggetto richiedente sia dal coniuge. L’esenzione si applica solamente nel caso in cui l’anziano non conviva con altri soggetti titolari di reddito proprio, oltre al coniuge. Sono esclusi da tale evenienza gli anziani che hanno assunto collaboratori domestici, colf o badanti.

I richiedenti devono aver compiuto i 75 anni d’età entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Chi compie i 75 anni entro il 31 luglio 2025, invece, avrà diritto all’esonero per il secondo semestre dell’anno. La domanda per l’esonero deve essere presentata entro il 31 gennaio. Moduli nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

