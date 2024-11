Canone moderato, assegnate le case 

Manca solo la firma sul contratto alla consegna degli alloggi Erp (Edilizia residenziale pubblica) assegnati a Nuraminis: l’atto firmato dal responsabile del settore comunale competente apre alla consegna delle chiavi dei tre alloggi di proprietà del Comune, assegnati con il regime del canone moderato. Dopo il bando pubblicato a febbraio scorso, sono risultati beneficiari quattro soggetti, uno dei quali ha rinunciato.

Da qui l’assegnazione definitiva degli appartamenti ubicati in via Nazionale (dove il Comune, sfruttando un finanziamento regionale di 4 milioni di euro, ha realizzato un complesso di alcune decine di alloggi concessi a canone moderato e sociale) e degli storici alloggi popolari di via Pastore. L’assegnazione rappresenta un altro deciso passo avanti verso la risoluzione della crisi abitativa in paese. (ig. pil.)

