Canone d’affitto, mezzo milione per i più bisognosi 

Mezzo milione per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione. Le risorse, liquidate alla fine dello scorso anno dalla Regione, sono già arrivate nelle case comunali e rappresentano un aiuto importante per le famiglie bisognose.

Gli uffici comunali avevano approvato a settembre scorso il bando per la concessione di contributi a sostegno del canone di locazione destinato proprio a sostenere le persone in condizioni di disagio economico nel pagamento dell’affitto di casa. La Regione ha inserito nell’apposito Fondo per il sostegno alla locazione complessivamente 22 milioni che poi sono stati suddivisi fra i vari comuni dell’Isola. Nella spartizione delle risorse a Oristano per il 2024 sono andati 565mila 108,28 euro che adesso saranno impiegate per soddisfare le richieste presentate agli uffici dei Servizi sociali di piazza Eleonora. Nei giorni scorsi la direttrice del settore Servizi alla persona e cittadinanza Milena Deligia ha preso atto formalmente delle nuove entrate, già inserite nello specifico capitolo di bilancio, in favore dei beneficiari in base alla graduatoria stilata nelle settimane scorse.

