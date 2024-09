Canoista in difficoltà salvato dalla Guardia costiera 

Un canoista alla deriva è stato salvato ieri nelle acque di Quartu. La richiesta di soccorso è stata lanciata alla Capitaneria di porto da un gruppo di canoisti che, partiti dal Margine Rosso, si trovavano in difficoltà nelle acque tra Mari Pintau e Torre delle Stelle dove le condizioni meteo si erano fatte proibitive. Durante la traversata, avevano perso il contatto con un componente del gruppo rimasto indietro.

Immediata è stata la mobilitazione della Motovedetta CP320. È seguito anche l’intervento di un elicottero della quarta Sezione volo di Decimomannu. L’imbarcazione della Guardia costiera, grazie alle indicazioni della sala operativa, ha intercettato il canoista rimasto indietro: il giovane era aggrappato alla canoa a circa mezzo miglio nautico da Genn'e Mari.

L’uomo è stato recuperato e accompagnato in porto dove lo attendevano i sanitari del 118 con la loro ambulanza. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Una disavventura a lieto fine col comandante della Capitaneria di porto di Cagliari, il contrammiraglio Giovanni Stella, che ha rivolto un appello a prestare massima attenzione ai bollettini meteo, evitando di avventurarsi in mare se le condizioni sono critiche.