Cannonau likeness al debutto, tra enoturismo e sviluppo  

Oliena per tre giorni capitale del vino identitario della Sardegna. Da sabato 20 a lunedì 22 la cittadina ai piedi del Corrasi ospiterà il “Cannonau likeness international”, il grande evento creato per valorizzare il vitigno principe dell’Isola e i suoi stretti cugini disseminati nel mondo. La manifestazione è organizzata dall’associazione Vinoway Italia, Comune di Oliena, Fondazione di Sardegna con la sezione sarda di Assoenologi e Regione.

Un evento unico nel suo genere dove al concorso internazionale in cui saranno valutate le etichette sarde di Cannonau, le produzioni della Penisola (Gamay del Trasimeno, Alicante, Tai Rosso), il Grenache e il Garnacha, sarà affiancato un programma strategico per rilanciare l’enoturismo sardo. La serata inaugurale, sabato, è in Piazza Berlinguer a Oliena, mentre i due giorni successivi si svolgeranno nella splendida cornice dell’hotel “Su Gologone”. Prevista la partecipazione di grandi esperti e giornalisti nazionali e internazionali, sommelier, enologi, ricercatori e rappresentanti di organizzazioni legate al mondo del vino. Si parte dunque sabato con l’apertura dei banchi di assaggio. Alle 20.30 l’inaugurazione dell’evento presentata dal giornalista del TG5 Gioacchino Bonsignore. Col sindaco, Sebastiano Congiu e gli assessori Antonio Congiu e Guglielmo Puligheddu saranno presenti: Giacomo Spissu, Fondazione di Sardegna; Mariano Murru, Assoenologi Sardegna e Davide Gangi, Vinoway Italia. Domenica e lunedì importanti masterclass, degustazioni dei vini, convegni e le premiazioni. (g. l.)

