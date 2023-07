Cannonau e Vermentino, primi passi del Consorzio unico 

Il Consorzio unico del Cannonau e Vermentino muove i primi passi da Siamaggiore, dove lunedì sera il mondo vitivinicolo sardo si è riunito per fare il punto nel comparto isolano e confrontarsi sulle sfide future che dovrà affrontare il quotato vigneto della Sardegna.

«Abbiamo gettato le basi per dare vita a una svolta importante. La strada che dovrà portarci alla nascita di un consorzio unico di tutela del Cannonau e Vermentino non sarà in discesa, ma è grande l’entusiasmo di lavorare finalmente uniti per il bene della Sardegna». Francesca Argiolas, presidente del Consorzio di tutela dei Vini della Sardegna con la determinazione che la contraddistingue non nasconde le difficoltà. «C’è però la consapevolezza da parte di tutti – aggiunge – che dobbiamo camminare uniti, condividere le forze per affrontare un mercato internazionale sempre più difficile e per tutelare e difendere le nostre denominazioni».

A promuovere l’incontro nella sede di Laore a Pardu Nou sei Consorzi di tutela: quello del Carignano del Sulcis, presieduto da Antonello Pilloni; Vini di Sardegna guidato da Francesca Argiolas; Cannonau di Sardegna con Mario Mereu; Vermentino di Sardegna Giovanni Pinna; Vini di Alghero, Mario Peretto; e Vini di Cagliari, Sandro Murgia. All’incontro non è voluta mancare l’assessora regionale all’Agricoltura Valeria Satta.

«C’è stata una partecipazione che è andata oltre le aspettative e questo ci fa ben sperare», commenta Mario Mereu, Consorzio di tutela del Cannonau Doc. «Sappiamo che sarà un percorso complesso e articolato, ma certamente questa è la volta buona per mettere fine alla divisioni che non hanno portato e non portano nessun beneficio all’Isola». Sala super affollata con le organizzazioni di categoria presenti, le cantine e tanti produttori. In prima linea, naturalmente, anche Assoenologi Sardegna. «Dopo questo primo incontro – conclude Mereu – sarà definito un calendario con la convocazione di singoli tavoli tecnici per arrivare a breve alla costituzione del Consorzio unico». ( r. r. )

