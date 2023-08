cannibale bagnaia: dominio ducati anche in austria 

Spielberg. Un fine settimana da dominatore per Francesco Bagnaia, il campione del mondo che sta procedendo sempre più spedito verso la conferma del titolo in sella alla Ducati. Il pilota piemontese ha trovato il feeling perfetto con la Desmosedici e nei tre giorni del Gp d'Austria ha ripetuto en plein del Mugello: pole position, gara sprint, Gran premio e giro veloce. «Sono molto contento, perché questo fine settimana siamo stati in grado di mostrare tutto il nostro potenziale», ha detto a caldo il leader del mondiale, conscio di avere ora ben pochi rivali in pista. Solo Brad Binder con la Ktm ha cercato di tenere il suo passo ma l'italiano è stato sempre in controllo. Sul podio è salito, al terzo posto, Marco Bezzecchi, in sella alla Ducati del team VR46, con Valentino Rossi che ha festeggiato ai box anche il quarto posto del fratello Luca Marini. Grandi sorrisi hanno quindi accomunato alla fine l'ex e l'attuale campione del mondo, con un mondiale che parla sempre più italiano. Ora in classifica Bagnaia ha allungato fino a quota 251 e precede Jorge Martin (189), Bezzecchi (183) e Binder (160). Lo spagnolo della Ducati ha dovuto rimontare dalla quarta fila scontando anche un long lap penalty nei primi giri, chiudendo al settimo posto alle spalle di Vinales - solo sesto con l'Aprilia dopo una pessima partenza dalla prima fila - e Marquez, quinto con la Ducati Gresini.

La gara ha avuto poco da dire, con Bagnaia a partire velocissimo dalla pole e diventato subito imprendibile. «È andato tutto bene, come avevamo programmato. Mi aspettavo un ritmo più elevato, ma le condizioni erano difficili per tutti. C'era qualche problema all'anteriore, poi ho capito come migliorare il tempo sul giro», ha spiegato il vincitore, al quinto successo stagionale. «Ho fatto tutto quello che potevo - ha detto Binder -. C'è stato un momento in cui il grip posteriore ha detto addio, quindi sapevo che dovevo pensare a portare a casa il secondo posto». La lotta nelle retrovie ha permesso a Fabio Quartararo di conquistare l'ottavo posto, il suo miglior risultato dopo la pausa estiva.

Nelle altre due gare di giornata, l'inno italiano ha salutato il successo di Celestino Vietti con la Fantic nella classe Moto2, davanti al leader del mondiale, lo spagnolo Acosta, mentre in Moto3 si è imposto il turco Deniz Oncu (Ktm).

