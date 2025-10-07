Canneto pericoloso nella strada del canale 

Canneto alto e poca visibilità lungo via del canale di Santa Greca, all’estrema periferia di Sestu e dietro la ex 131. Una strada che viene utilizzata da sempre più automobilisti. Anche a causa della chiusura al traffico di via Giulio Cesare per realizzare il percorso pedonale è diventata una delle vie per raggiungere la ex provinciale 4 e da lì il centro. Ma il canneto sempre più alto mette gli automobilisti in difficoltà. «All'incrocio non c’è un minimo di visibilità», fa notare Serena Cappai, «l’altro giorno stavo per prendere un camion». Nella strada infatti si trovano anche vari depositi di merce e quindi il traffico di mezzi pesanti è continuo. A quanto si apprende dal Comune, l’appalto per il diserbo di questa zona sarebbe già stato assegnato, e dunque la partenza delle operazioni per ripulire il canneto sarebbe solo questione di tempo, al massimo poche settimane. Le canne hanno ormai invaso completamente il marciapiede, e ci sono pure le erbacce che crescono ai lati della strada. Un altro disagio quindi anche se si spera di breve durata, come conseguenza per i lavori in via Giulio Cesare. In quella strada si sta realizzando il percorso ciclopedonale; un’opera annunciata da tempo che consentirà di muoversi a piedi o in bici in sicurezza. Ma non sarà completa prima di dicembre.

