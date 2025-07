Canneto incolto, recinzione pericolante 

Pericoli in via Turati dove la recinzione sta crollando sul marciapiede dove ogni giorno transitano tantissime persone soprattutto pazienti diretti al poliambulatorio dell’Asl. A spingere la recinzione sono le canne che crescono senza mai essere state tagliate da anni. Qualcuna fuoriesce anche dal marciapiede creando enormi disagi.

«È assurdo che nessuno faccia niente per risolvere questa situazione» commenta Monica Puddu diretta al poliambulatorio, «tra un po’ crollerà tutto addosso a qualcuno. Anche se il terreno è privato dovrebbero obbligare chi di competenza a tagliare le canne e sistemare la recinzione». Il degrado regna sovrano anche tutto attorno. I muretti che delimitano le aiuole sono in condizioni critiche e in alcuni sporgono pezzi di ferro pericolosissimi. Al centro di piazza Marcora poi c’è un enorme buca dove sono cadute diverse persone che hanno chiesto il risarcimento al Comune.

