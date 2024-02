Canneto in fiamme, un pensionato ammette le sue colpe 

È stato individuato l’autore dell’incendio che, giovedì, ha bruciato un ettaro e mezzo di canneto e sterpaglie tra Zinnias e Basaura. Si tratta di un 64enne di Tortolì, G.F., che è stato denunciato alla Procura di Lanusei dal personale della stazione forestale di Tortolì. È indagato per il reato di incendio colposo. L’uomo rischia fino a cinque anni di pena. Durante le prime operazioni di spegnimento è stato intercettato nel punto in cui sono divampate le fiamme, nelle vicinanze del campo sportivo di Zinnias, e davanti agli investigatori ha subito ammesso le proprie responsabilità, dichiarando di aver bruciato un canneto in un terreno di famiglia per eseguire lavori di pulizia senza alcuna intenzione di provocare danni. Ma intorno alle 16, quando si sono sollevate le folate di scirocco, non è più riuscito a controllare il fuoco che, in pochi minuti, si è propagato ai terreni confinanti suscitando preoccupazione tra i residenti che hanno visto le loro abitazioni minacciate dalle fiamme. Soltanto il tempestivo intervento della macchina antincendio, tra vigili del fuoco e forestale, ha evitato l’evacuazione delle famiglie e danni che sarebbero potuti essere più consistenti. Sono servite tre ore di lavoro straordinario per domare l’incendio. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. (ro. se.)

