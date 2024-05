Canneto in fiamme,  riparte il rogo: evacuate due scuole 

L’incendio spento giovedì sera è ripartito ieri pomeriggio nella zona di Giliacquas. Il vento ha riattivato la combustione di un canneto. Il fuoco ha invaso i terreni vicini alla linea ferroviaria e il campo sportivo, costringendo l’interruzione temporanea del traffico dei treni e dei veicoli. La coltre di fumo densa ha invaso il quartiere periferico, costringendo i residenti a tenere le finestre chiuse per via dell’aria irrespirabile. Sono intervenuti tempestivamente sul posto gli operatori dell'antincendio impegnati a monitorare la situazione che è parsa subito sotto controllo. Ciononostante, in via del tutto precauzionale, l’amministrazione comunale ha firmato intorno alle 14 un'ordinanza di chiusura anticipata della Scuola dell'Infanzia dell’Istituto comprensivo Monsignor Saba e della Scuola dell’Infanzia paritaria Baby School 100 entrambe in via Temo. Bimbi a casa mentre si combatteva contro le fiamme.

I danni registrati non sono ingenti e hanno interessato la passeggiata, il guardrail e i parapetti ferroviari lignei, ormai irrecuperabili. Inoltre il cancello di un’abitazione privata è stato divelto per consentire l’accesso delle squadre antincendio.

Presenti sul posto anche l’assessora all’ambiente Alessandra Nurchi e la polizia locale, sino a quando l’incendio non è stato spento e la zona bonificata.

