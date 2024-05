Canneto a fuoco, si fermano i treni 

Vasto incendio ieri pomeriggio alle porte di Elmas. Le fiamme si sono rapidamente diffuse, facilitate dalla vegetazione secca e dal vento di maestrale, e hanno fatto in fretta a inghiottire un ampio canneto.

L’allarme

Intorno alle 16.30, nei pressi della linea ferroviaria vicino alla zona del campo sportivo comunale di via Santa Caterina, è divampato un rogo che di lì a poco si è trasformato in un inferno. Gli appartamenti delle palazzine della zona periferica del paese sono stati investiti da una densa coltre di fumo formatosi dalla combustione di canne e alberi ad alto fusto che parevano delle torce.

Il vento ha spinto il rogo verso la ferrovia e le fiamme hanno saltato le rotaie per dirigersi verso la pista di decollo, quasi raggiungendola, dell’aeroporto Mario Mameli. Intanto la circolazione ferroviaria è stata momentaneamente interdetta per consentire la messa in sicurezza dell’area, mentre non sono stati registrati disagi nei collegamenti aerei.

L’intervento

Le tre squadre dei Vigili del fuoco intervenute con i mezzi da terra sono state poi assistite da un’ulteriore quarta macchina spegnifuoco. La difficoltà a penetrare nella zona più interna dell’incendio era dovuta alla presenza delle canne che, per la loro alta combustibilità, non hanno consentito un accesso via terra. Ciò nonostante l’incendio è stato domato anche senza l’intervento dell'elicottero antincendio.

Intanto le fiamme hanno minacciato le abitazioni, mentre la zona del campo sportivo non è stata evacuata e le partite di calcio in corso sono proseguite: gli spettatori sono rimasti sugli spalti, malgrado lo strepitio, il fumo e le fiamme fossero a poche centinaia di metri.

Le indagini sono in corso per stabilire se si sia trattato di un incendio doloso oppure accidentale.

A conoscenza del vasto incendio anche la sindaca Maria Laura Orrù che è rimasta sempre in contatto con le forze presenti sul posto, in particolare gli uomini della Polizia locale di Elmas e i volontari della Protezione civile.

San Vito

Un altro incendio ha interessato la zona di San Priamo in territorio di San Vito. Per spegnere le fiamme, che hanno interessato la vegetazione, è stato necessario anche l’arrivo di un elicottero del servizio antincendio. Le operazioni spegnimento sono state coordinate dal personale del Corpo forestale di Muravera: sul posto una squadra dell’agenzia Forestas e i vigili del fuoco di San Vito.

