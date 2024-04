Canneto a fuoco, fumo e paura 

Momenti di paura e ore di disagi nel pomeriggio di ieri alla periferia di Selargius, al confine con Monserrato, dove un pauroso incendio divampato in un canneto ha minacciato anche alcune abitazioni che i carabinieri per precauzione hanno fatto evacuare.

Momenti di paura

Per fortuna l’allarme è poi rientrato: solo pesanti disagi per via dell’aria irrespirabile con le fiamme che hanno incenerito anche dei rifiuti abbandonati nel canneto rendendo l’aria irrespirabile. Il vento che si è sviluppato nella zona ha reso più difficile l’opera di spegnimento dei Vigili del fuoco. Per domare il rogo e bonificare il sito si è operato per circa quattro ore. I carabinieri del Reparto operativo radiomobile della Compagnia di Quartu hanno avviato ora le indagini per risalire ai piromani anche se, al momento, non si esclude che le fiamme si siano sviluppate per autocombustione di qualche cumulo di rifiuti. Sul posto, sono intervenute anche squadre della Polizia locale di Selargius e Monserrato, garantendo il servizio d’ordine.

Il rogo

L’incendio si è sviluppato poco dopo le 14 fra sterpaglie vicino al viale Vienna, avvicinandosi alle case della vicina via Riu Mortu di Monserrato. Immediato l’allarme lanciato ai Vigili dei fuoco e ai carabinieri di residenti e automobilisti in transito col fumo visibile anche da alcuni chilometri di distanza. Evacuate per precauzione alcune case non lontane dal fronte del fuoco.

I soccorritori hanno operato con sei squadre e diversi mezzi: un compito reso difficile dal forte vento che ha rallentato il loro intervento. I pompieri sono comunque riusciti a circoscrivere le fiamme. Ci sono stati anche momenti di preoccupazione con le forze dell’ordine che raccomandavano ai curiosi di non avvicinarsi all’area per la la presenza in mezzo al canneto di rifiuti speciali e pericolosi che hanno reso l’aria irrespirabile. Alla fine si è riusciti comunque a domare l’incendio che ha interessato esclusivamente il territorio di Selargius: l’immediato intervento ha scongiurato danni alle abitazioni. In serata è scattato il sopralluogo. Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dal capitano Ignazio Cabras comandante del Reparto operativo radiomobile di Quartu.

