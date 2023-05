Cannes, preparate i flash Oggi sulla Croisette sfilano le superstar del cinema 

In competizione, il tappeto rosso più stupefacente, come sempre, è quello di Wes Anderson che per “Asteroid City” porta Scarlett Johansson, Tom Hanks, Margot Robbie, Adrien Brody, Tilda Swinton, Jason Schwartzman, Jeff Goldblum, Willem Dafoe, Edward Norton. Si resta in zona Hollywood per il film di Todd Haynes “May December” con due protagoniste del calibro di Julianne Moore e Natalie Portman, mentre Sean Penn torna sulla Croisette con il film francese in concorso “Black Flies” di Jean-Stéphane Sauvaire insieme a Tye Sheridan, il giovane attore lanciato da Terrence Malick, vincitore di un premio Mastroianni a Venezia nel 2013. Alicia Vikander e Jude Law saranno presenti per “Firebrand”, il film diretto da Karim Aïnouz ambientato nel XVI secolo, alla corte di Enrico VIII d'Inghilterra, per raccontare della sesta regina e ultima moglie Catherine Parr in piena epoca di caccia agli eretici. E ancora dal concorso Juliette Binoche e Benoit Magimel protagonisti di “La Passion de Dodin Bauffant” di Tran Hung, un film d'amore sul personaggio che divenne l'emblema del genio gastronomico francese. Altro divo sul red carpet sarà Josh O’ Connor, premiato con l'Emmy per il ruolo dell'ex principe Carlo di “The Crown”, qui da protagonista per “La Chimera” della nostra Alice Rorhwacher (con Isabella Rossellini, Carol Duarte e Alba Rohrwacher). Le star attese quest'anno non sono, come sempre, solo quelle del concorso. Fuori concorso le stelle americane brilleranno con “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro; Sam Levinson per la serie Hbo “The Idol” (che si vedrà su Sky e Now) porterà Lily-Rose Depp.

Nell'edizione 2023, con il meglio del cinema mondiale, sarà una star di Hollywood del calibro di Johnny Depp ad aprire oggi, e non a caso, il Festival di Cannes. L'attore, finito per un bel po’ di tempo a far parlare di sé per motivi giudiziari legati al processo per diffamazione contro la ex moglie Amber Heard, è di fatto ad un nuovo inizio di carriera e l'occasione dell'apertura della settantaseiesima edizione è fondamentale. Da pirata a re di Francia il passo non è breve: Depp interpreta Luigi XV in “Jeanne du Barry”, il film fuori concorso di e con Maiwenn nei panni della favorita del re.

Tappeto rosso

In competizione, il tappeto rosso più stupefacente, come sempre, è quello di Wes Anderson che per “Asteroid City” porta Scarlett Johansson, Tom Hanks, Margot Robbie, Adrien Brody, Tilda Swinton, Jason Schwartzman, Jeff Goldblum, Willem Dafoe, Edward Norton. Si resta in zona Hollywood per il film di Todd Haynes “May December” con due protagoniste del calibro di Julianne Moore e Natalie Portman, mentre Sean Penn torna sulla Croisette con il film francese in concorso “Black Flies” di Jean-Stéphane Sauvaire insieme a Tye Sheridan, il giovane attore lanciato da Terrence Malick, vincitore di un premio Mastroianni a Venezia nel 2013. Alicia Vikander e Jude Law saranno presenti per “Firebrand”, il film diretto da Karim Aïnouz ambientato nel XVI secolo, alla corte di Enrico VIII d'Inghilterra, per raccontare della sesta regina e ultima moglie Catherine Parr in piena epoca di caccia agli eretici. E ancora dal concorso Juliette Binoche e Benoit Magimel protagonisti di “La Passion de Dodin Bauffant” di Tran Hung, un film d'amore sul personaggio che divenne l'emblema del genio gastronomico francese. Altro divo sul red carpet sarà Josh O’ Connor, premiato con l'Emmy per il ruolo dell'ex principe Carlo di “The Crown”, qui da protagonista per “La Chimera” della nostra Alice Rorhwacher (con Isabella Rossellini, Carol Duarte e Alba Rohrwacher). Le star attese quest'anno non sono, come sempre, solo quelle del concorso. Fuori concorso le stelle americane brilleranno con “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro; Sam Levinson per la serie Hbo “The Idol” (che si vedrà su Sky e Now) porterà Lily-Rose Depp.

Indiana Jones!

Una delle superstar del Festival di quest'anno è certamente Harrison Ford, pronto a stupire con il quinto capitolo delle avventure di Indiana Jones, “Indiana Jones e il quadrante del destino”, di James Mangold con anche Mads Mikkelsen, Antonio Banderas e Phoebe Waller-Bridge. Ben Affleck e Robert Rodríguez dovrebbero esserci per il thriller “Hypnotic”, proiettato nella sessione di mezzanotte.

Super Quentin Tarantino

Alla Quinzaine des Réalisateurs, la star è Quentin Tarantino cui è dedicata la giornata del 25 maggio con la presentazione di film a sorpresa e un incontro sulla sua contro-storia del cinema. Nella selezione Un Certain Regard, Cate Blanchett dovrebbe essere presente per il film australiano “The New Boy”, in cui interpreta una suora che accoglie un giovane aborigeno. Dalla Francia solita infornata di grandi nomi, da Mathieu Amalric per “Il Sol dell'Avvenire” di Nanni Moretti (con Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Boubulova) a Romain Duris e Adèle Exarchopoulos, presenti per “Le Règne Animal” di Thomas Cailley, film di apertura di Un Certain Regard, dall'astro nascente Nadia Tereszkiewicz in Rosalie, sempre a Ucr, a Guillaume Canet per il nuovo film di Just Philippot, “Acide”, presentato a mezzanotte, da Virginie Efira, Virginie Ledoyen e Melvil Poupaud per “L'Amour et les Forêts” di Valerie Donzelli in Cannes Premiere come anche Chiara Mastroianni (madrina di questa edizione) con l'americano Viggo Mortensen per “Eureka” del messicano Lisandro Alonso. Poteva mancare Marion Cotillard? La risposta è no: l'attrice premio Oscar sarà sulla Croisette per il docudrama di Mona “Achache Little Girl Blue”, presentato in Special Screenings.

Gli italiani

Una grande annata per il cinema italiano a Cannes con tre film in concorso come non accadeva dal 2015. Il delegato generale del Festival Thierry Fremaux a metà aprile aveva sottolineato questa scelta della selezione con un rincuorante: «L'Italia è un grande Paese di cinema». La tripletta italiana in concorso per la Palma d'oro è composta, in ordine di calendario di proiezioni, da “Rapito” di Marco Bellocchio il 23 maggio, “Il Sol dell'Avvenire” di Nanni Moretti il 24 e infine “La Chimera” di Alice Rohrwacher il 26. ( f.f. ).

